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«Локомотив» обыграл «Сочи» благодаря голу с участием Дзюбы

Дзюба оформил ассист в первом матче за «Локомотив» после пропуска двух игр

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ФК «Локомотив»

27 августа в рамках шестого тура Российской премьер-лиги (РПЛ) «Локомотив» на выезде обыграл «Сочи» со счетом 1:0. Единственным голом отметился Максим Глушенков, откликнувшийся на скидку в штрафной площади Артема Дзюбы на 57-й минуте матча.

После шести туров подопечные Михаила Галактионова набирают девять очков и поднимаются на восьмое место в турнирной таблице. Первое место занимает «Краснодар». Подопечные Владимира Ивича набрали 14 очков. На одно меньше у «Зенита» и «Урала».

В следующем туре «Локомотив» сыграет с калининградской «Балтикой». 30 августа в рамках Кубка России «железнодорожники» встретятся с «Ростовом».

В новом сезоне Дзюба сыграл четыре матча в чемпионате России и еще один — в Кубке страны, отметившись одним забитым мячом и одной результативной передачей. 8 августа форвард пропустил игру против «Рубина», а 12 августа — против «Крыльев Советов». После матча журналист попытался задать вопрос нападающему, на что получил резкий ответ с угрозами. Дзюба дисквалифицирован на два матча условно и оштрафован.

Ранее комментатор 30 минут не называл фамилию Дзюбы в знак протеста.

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