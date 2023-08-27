Фанаты «ПСЖ» назвали Месси грубияном

Фанаты «Пари Сен-Жермен» приехали в США и развесили на одной из улиц Форт-Лодердейла баннер с критикой нападающего «Интер Майами» Лионеля Месси.

Болельщики парижан из группы Collectif Ultras Paris рядом со стадионом «Интер Майами» развернули баннер, посвященный форварду: «Месси: наконец-то избавились от грубияна». Подобную растяжку фанаты развесили на матче против «Ланса» в чемпионате Франции, только посвященную ушедшему из клуба Неймару.

Месси перебрался в «Интер Майами» летом 2023 года после двух лет выступлений за французский «Пари Сен-Жермен». В минувшем сезоне на счету Месси было 16 забитых мячей и 16 результативных передач в 32 матчах чемпионата Франции.

В начале июня 2023 года он подписал контракт с клубом из МЛС и дебютировал за клуб, отличившись со штрафного в первом матче. Его серия матчей, в которых он набирает очки, достигла девяти игр.

20 августа аргентинец завоевал свой первый трофей в Америке. «Интер Майами» стал обладателем Кубка лиг, обыграв в решающем матче турнира «Нэшвилл» в серии послематчевых пенальти (10:9).

Ранее защитник «Интер Майами» заявил, что ему тяжело быть сосредоточенным с Месси.