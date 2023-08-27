Уход Карраскаля в «Динамо» назвали сумасшедшей сделкой для ЦСКА

Бывший спортивный директор «Динамо» Роман Орещук, говоря о переходе колумбийского полузащитника Хорхе Карраскаля в московский клуб из ЦСКА, заявил, что армейская команда от него не просто так избавилась. Его слова приводит Eurostavka.

«Для ЦСКА это сумасшедшая сделка, а для «Динамо» — есть вопросы. Это касается ночной московской жизни Карраскаля. По футбольным качествам Карраскаль — хороший трансфер. Футболист-то он качественный, как игрок может принести «Динамо» пользу», — заявил Орещук.

В прошедшем сезоне Российской премьер-лиги (РПЛ) футболист принял участие в 37 матчах, забив семь мячей и отдав две результативных передач. По ходу сезона у полузащитника возникало недопонимание с главным тренером команды Владимиром Федотовым, однако позднее столичный клуб объявил, что все недомолвки между специалистом и легионером остались в прошлом. В сезоне-2023/24 на поле в составе ЦСКА Карраскаль не выходил.

Карраскаль перешел в ЦСКА на правах аренды в феврале 2022 года из аргентинского «Ривер Плейта» и подписал полноценное соглашение с ЦСКА перед стартом сезона-2022/23. В составе армейского клуба хавбек стал серебряным призером РПЛ прошлого сезона и обладателем Кубка России.

Ранее экс-игрок ЦСКА назвал гастарбайтерами Карраскаля и Хесуса Медину.