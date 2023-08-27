Олимпийская чемпионка Щербакова объяснила схожесть фигурного катания и хоккея

Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Анна Щербакова, которая приняла участие в презентации хоккейного клуба СКА, где провела мастер-класс и выступила с показательным номером, заявила о том, что ее вид спорта и хоккей схожи по очень понятным критериям. Ее слова приводит «Матч ТВ».

«Как минимум по тому, что мы всегда на льду. Тем более знаю, что многие хоккеисты ходят на тренировки по скольжению. У меня есть друг, который занимается хоккеем. Знаю, что в детстве он занимался фигурным катанием. Мне кажется, это частая история, когда выбирают между хоккеем и фигурным катанием», — заявила Щербакова.

11 июля издание Sport24 сообщило, что Щербакова заболела мононуклеозом. Это заболевание вирусной природы, при котором развивается лихорадка, увеличиваются печень и селезенка, лимфатические узлы, поражаются гортань, глотка. 1 августа РИА Новости сообщило, что спортсменка вернулась к тренировкам.

Щербакова не объявляла о завершении профессиональной карьеры, но в соревнованиях прошлого сезона не участвовала. В конце августа 2022 года спортсменка перенесла операцию на колене и восстанавливалась несколько месяцев. 27 июня РИА Новости сообщило о возобновлении карьеры Щербаковой.

Щербакова — олимпийская чемпионка 2022 года в одиночном катании, чемпионка мира — 2021, двукратная серебряная призерка европейского первенства. Трижды фигуристка выиграла чемпионат России.

Ранее известный тренер объяснил, почему фигуристка Щербакова выиграла Олимпиаду.