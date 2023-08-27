Бузова выложила видео с поцелуем Овечкина

Певица и ведущая Ольга Бузова в своих социальных сетях опубликовала видео с российским хоккеистом «Вашингтон Кэпиталз» Александром Овечкиным. Парочка обнималась, после чего спортсмен поцеловал теледиву в щечку. Видео заканчивается тем, что Овечкин пытался повторить за певицей танцевальные движения под ее популярную песню «Мало половин».

«Люблю», — подписала ролик Бузова.

Сейчас хоккеист отдыхает в Москве перед стартом нового сезона.

В минувшем сезоне Овечкин принял участие в 74 матчах регулярного чемпионата национальной хоккейной лиги (НХЛ), отметившись 42 заброшенными шайбами и 33 результативными передачами. Однако это не помогло «Кэпиталз» выйти в плей-офф турнира.

Сейчас на счету россиянина 822 заброшенные шайбы за карьеру в НХЛ. Отставание от Уэйна Гретцки составляет 72 шайбы. На счету канадца 894 гола, и он продолжает удерживать первое место среди снайперов за всю историю НХЛ.

Ранее тренер «Вашингтона» рассказал о психологическом состоянии Овечкина.