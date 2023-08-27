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Экс-игрок ЦСКА заявил, что «Зенит» вернулся в чемпионскую гонку

Экс-игрок ЦСКА Масалитин заявил, что «Зенит» справился с уходом Малкома и Кузяева

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Александр Гальперин/РИА «Нововсти»

Бывший нападающий столичного ЦСКА Валерий Масалитин в беседе с «Газетой.Ru» заявил, что «Зенит» после неудачного старта в Российской премьер-лиге (РПЛ) смог наладить игру и вернулся в список претендентов на золотые медали.

«Семаку нужно было определенное время, чтобы справиться с потерей Кузяева и Малкома. Он вернулся к схеме с двумя нападающими, эта схема начала работать, Сергеев и Кассьерра стали вместе забивать.

Естественно, повлияло на «Зенит» и возвращение Вендела, Клаудиньо совсем по-другому смотрится на поле теперь, уверенность появилась. Еще надо будет время паре центральных защитников сыграться, нащупать взаимодействие.

Но уже обыгран один из претендентов на чемпионство — «Спартак», один из лидеров чемпионата — «Урал», поэтому да, можно сказать, что «Зенит» после не очень удачного старта вернулся в качестве одного из фаворитов РПЛ», — заявил Масалитин.

После шести туров «Зенит» занимает второе место в турнирной таблице, имея в своем активе 13 очков.

Ранее Валерий Масалитин призвал посадить в запас вингера «Спартака» Квинси Промеса.

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