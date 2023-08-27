«Смотрю на Месси, а не выполняю установку»: игрок «Интер Майами» высказался об аргентинце

Защитник «Интер Майами» Камал Миллер, говоря о тренировках с аргентинским нападающим команды Лионелем Месси, признался, что ему трудно выполнять тренерские установки из-за форварда. Его слова приводит Goal.

«Я просто ловлю себя на том, что смотрю на него, вместо того чтобы выполнять установку. Трудно оставаться сосредоточенным, когда рядом с тобой находится такой замечательный человек», — заявил Миллер.

27 августа «Интер Майами» обыграл «Нью-Йорк Ред Буллз» в МЛС со счетом 2:0. Лионель Месси стал автором второго забитого мяча. Этот матч стал первым для аргентинца в чемпионате.

После девяти игр за «Интер Майами» на счету Месси 11 забитых мячей и три результативные передачи. 20 августа аргентинец завоевал свой первый трофей в Америке. «Интер Майами» стал обладателем Кубка лиг, обыграв в решающем матче турнира «Нэшвилл» в серии послематчевых пенальти (10:9).

Месси перебрался в «Интер Майами» летом 2023 года после двух лет выступлений за французский «Пари Сен-Жермен». Он подписал контракт с клубом из МЛС и дебютировал за клуб, отличившись со штрафного в первом матче. Его серия матчей, в которых он набирает очки, достигла девяти игр.

Ранее аргентинский футболист назвал Месси обезумевшим гномом.