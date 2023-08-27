Ветеран ЦСКА призвал посадить в запас лидера «Спартака»

Бывший нападающий столичного ЦСКА Валерий Масалитин в беседе с «Газетой.Ru» заявил, что форвард «Спартака» Квинси Промес должен провести несколько матчей в запасном составе, чтобы переосмыслить свое пребывание в команде.

По его словам, в последних матчах нидерландский вингер не показывает себя во всей красе.

«Ясно, что самая большая головная боль сейчас у Абаскаля — это оборона. Он все тасует игроков, тасует. Стабильна только более-менее линия нападения, но тут надо сказать, что Промес пока себя никак не проявляет.

Может быть, надо его немного передернуть из состава, чтобы он немного призадумался и понял, что он — не незаменимый футболист», — заявил Масалитин.

Матч «Спартак» — «Ахмат», прошедший 26 августа, завершился безголевой ничьей. «Газета.Ru» провела текстовую онлайн-трансляцию матча.

Ранее Валерий Масалитин назвал главной ошибкой тренера «Спартака» Гильермо Абаскаля частую смену состава.