Боец Минеев завил, что украинец Усик перестал понимать по-русски

Российский боец Владимир Минеев высказался о своем отношении к украинскому боксеру Александру Усику и признался, что у него нет вопросов к нему. Его слова передает «Спорт-Экспресс».

«Хоть он и большой спортсмен, пиетета и какого-то восторга перед ним я не испытываю. Молодец — да, хорошие достижения.

О чем мне с ним разговаривать? У меня нет к нему вопросов. Его гражданскую позицию я понимаю. Я об этом уже говорил. О чем мне с ним разговаривать? Он же еще и по-русски, по-моему, не понимает. Перестал понимать», — сказал Минеев.

27 августа Усик одержал победу над британцем Даниэлем Дюбуа в рамках вечера бокса во Вроцлаве (Польша). Поединок завершился досрочной победой украинца: в девятом раунде Александр отправил соперника в нокдаун — его соперник не успел подняться до счета судьи.

Украинец сохранил титулы чемпиона мира по версиям Международной боксерской федерации (IBF), Всемирной боксерской организации (WBO), Международной боксерской организации (IBO) и Всемирной боксерской ассоциации (WBA).

Ранее экс-чемпион мира Брудов оценил поддержку Усика перед боем с Дюбуа.