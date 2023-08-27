Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Боец Минеев завил, что украинец Усик перестал понимать по-русски

Боец Минеев признался, что понимает гражданскую позицию украинца Усика

close
100%
Pavel Kashaev/Global Look Press

Российский боец Владимир Минеев высказался о своем отношении к украинскому боксеру Александру Усику и признался, что у него нет вопросов к нему. Его слова передает «Спорт-Экспресс».

«Хоть он и большой спортсмен, пиетета и какого-то восторга перед ним я не испытываю. Молодец — да, хорошие достижения.

О чем мне с ним разговаривать? У меня нет к нему вопросов. Его гражданскую позицию я понимаю. Я об этом уже говорил. О чем мне с ним разговаривать? Он же еще и по-русски, по-моему, не понимает. Перестал понимать», — сказал Минеев.

27 августа Усик одержал победу над британцем Даниэлем Дюбуа в рамках вечера бокса во Вроцлаве (Польша). Поединок завершился досрочной победой украинца: в девятом раунде Александр отправил соперника в нокдаун — его соперник не успел подняться до счета судьи.

Украинец сохранил титулы чемпиона мира по версиям Международной боксерской федерации (IBF), Всемирной боксерской организации (WBO), Международной боксерской организации (IBO) и Всемирной боксерской ассоциации (WBA).

Ранее экс-чемпион мира Брудов оценил поддержку Усика перед боем с Дюбуа.

Все новости на тему:
Летние виды спорта
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях