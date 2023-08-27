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«Сделал выводы»: Емельяненко выложил фото из реабилитационной клиники

Боец Емельяненко выложил фото из реабилитационного центра в Ингушетии

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Телеграм-канал «Александр Емельяненко»

Российский боец ММА Александр Емельяненко в своем Telegram-канале опубликовал фотографию из реабилитационного центра в республике Ингушетия, в котором проходит курс лечения от алкогольной зависимости.

«Сделал выводы из прошлого, думаю о будущем», — подписал снимок Емельяненко.

В реабилитационном центре Ингушетии боец находится с начала июня. В 2022 году Емельяненко уже проходил курс лечения от алкоголизма, он лег в одну из клиник в Екатеринбурге, о чем 31 мая сообщил менеджер бойца Никита Бурчак, заявивший, что в состоянии, в котором оказался боец, никто не проводит тренировки, поскольку это риск для здоровья.

Емельяненко — бывший чемпион мира по версии ProFC. Многократный чемпион России и мира по боевому самбо, чемпион Европы по боевому самбо. В конце мая спортсмен в рамках главного события турнира «Бойцовский клуб РЕН ТВ» в Москве одержал победу болевым приемом во втором раунде над Евгением Ершовым. В активе Емельяненко теперь 38 боев в профессиональных ММА, в которых он одержал 28 побед (20 нокаутом), девять раз проиграл и один поединок свел вничью.

Ранее стала известна дата реванша Дацика и Емельяненко.

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