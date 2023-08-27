Легенда ЦСКА объяснил главную ошибку тренера «Спартака» Абаскаля

Бывший нападающий столичного ЦСКА Валерий Масалитин в беседе с «Газетой.Ru» заявил, что главному тренеру «Спартака» Гильермо Абаскалю стоит как можно быстрее определиться с основным составом.

«Эти перестановки работают до поры до времени, а на длинной дистанции они, конечно, ни к чему хорошему не приведут. «Спартак» уже шесть туров провел, команда должна определиться с составом. Потому что эта неопределенность нервирует всех — человек может провести хороший матч, но не попасть в состав. Коллектив футбольный на это плохо реагирует.

Если бы тренер раньше определился с составом, но, к примеру, оставалось бы одно-единственное слабое звено, тогда да, понять такую ротацию можно. А выходить на каждый матч с разными сочетаниями в защите и полузащите — ну как ребята сыграются? Понятно, что никак», — заявил Масалитин.

Матч «Спартак» — «Ахмат», прошедший 26 августа, завершился безголевой ничьей. «Газета.Ru» провела текстовую онлайн-трансляцию матча.

Ранее Валерий Масалитин назвал добротным матч «Спартака» и «Ахмата» в 6-м туре РПЛ.