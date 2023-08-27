Легионер ЦСКА перешел в «Динамо»

Московское «Динамо» объявило о переходе колумбийского полузащитника столичного ЦСКА Хорхе Карраскаля, соответствующая информация опубликована в Telegram-канале клуба.

«Динамо» заплатило за хавбека €5,5 млн + €1,5 млн бонусов. Футболист уже попрощался с ЦСКА.

«Для меня настало время прощаться. Спасибо от всего сердца за поддержку. Спасибо одноклубникам, которые замечательно приняли меня. Знайте, с какой теплотой я к вам отношусь. Люблю ребят, болельщиков, люблю этот клуб! Огромное спасибо за все!» — заявил колумбиец в видеообращении, опубликованном пресс-службой армейцев.

В прошедшем сезоне Российской премьер-лиги (РПЛ) футболист принял участие в 37 матчах, забив семь мячей и отдав две результативных передач. По ходу сезона у полузащитника возникало недопонимание с главным тренером команды Владимиром Федотовым, однако позднее столичный клуб объявил, что все недомолвки между специалистом и легионером остались в прошлом. В сезоне-2023/24 на поле в составе ЦСКА Карраскаль не выходил.

Карраскаль перешел в ЦСКА на правах аренды в феврале 2022 года из аргентинского «Ривер Плейта» и подписал полноценное соглашение с ЦСКА перед стартом сезона-2022/23. В составе армейского клуба хавбек стал серебряным призером РПЛ прошлого сезона и обладателем Кубка России.

Ранее футболист из Косово заявил о готовности получить российское гражданство.