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Аргентинский футболист назвал Месси обезумевшим гномом

Ди Мария обратился к Месси: гном, ты обезумел

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Major League Soccer via USA TODAY Sports/Reuters

Полузащитник португальской «Бенфики» Анхель Ди Мария под постом Лионеля Месси в социальных сетях оставил шуточный комментарий после его дебютной игры в МЛС.

«Гном, ты обезумел, остановись», – подписал фото Ди Мария.

27 августа «Интер Майами» обыграл «Нью-Йорк Ред Буллз» в МЛС со счетом 2:0. Лионель Месси стал автором второго забитого мяча. Этот матч стал первым для аргентинца в чемпионате.

После девяти игр за «Интер Майами» на счету Месси 11 забитых мячей и три результативные передачи. 20 августа аргентинец завоевал свой первый трофей в Америке. «Интер Майами» стал обладателем Кубка лиг, обыграв в решающем матче турнира «Нэшвилл» в серии послематчевых пенальти (10:9).

Месси перебрался в «Интер Майами» летом 2023 года после двух лет выступлений за французский «Пари Сен-Жермен». Он подписал контракт с клубом из МЛС и дебютировал за клуб, отличившись со штрафного в первом матче. Его серия матчей, в которых он набирает очки, достигла девяти игр.

Ранее футболист сборной Франции заявил, что хочет уехать в МЛС вслед за Месси.

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