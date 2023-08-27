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Футболист из Косово заявил о готовности получить российское гражданство

Футболист «Ахмата» Бериша заявил о готовности получить российский паспорт

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Рамиль Ситдиков/РИА Новости

Футболист грозненского «Ахмата» Бернард Бериша заявил о готовности получить российский паспорт. Его слова передает «Все про спорт».

«У меня нет российского паспорта, но я готов его получить и дать согласие. Для меня это не проблема, почему должно быть наоборот? Мне кажется, мы с клубом это можем сделать одним днем, все обговорив», — заявил Бериша.

Уроженец Косово Бериша выступает за «Ахмат» с 2017 года. В текущем сезоне Российской премьер-лиги (РПЛ) он принял участие в шести матчах, в которых ему удалось забить один мяч и сделать две результативные передачи. По версии портала Transfermarkt, рыночная стоимость Бериши составляет €1,2 млн. Его контракт с «Ахматом» рассчитан до лета 2025 года.

Ранее сообщалось, что бразильский форвард «Ахмата» Мохамед Конате получил российский паспорт.

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