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Канадский форвард «Динамо» рассказал, почему не изучает русский язык

Канадский форвард «Динамо» Пакетт заявил, что не учит русский язык из-за его сложности

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Владимир Федоренко/РИА Новости

Канадский форвард московского «Динамо» Седрик Пакетт прокомментировал информацию о том, что капитан команды Андрей Миронов запрещает Бреннанну Менеллу говорить на английском языке, чтобы тот быстрее выучил русский. Слова Пакетта передает «Матч ТВ».

«Менелл очень хочет выучить русский язык, поэтому ребята его дополнительно стимулируют. Сам я пока не начал учить русский, считаю его очень сложным. Может быть, в будущем все же решусь на это», — сказал Пакетт.

Напомним, Менелл получил российское спортивное гражданство. 9 августа министерство спорта и Федерация хоккея России (ФХР) согласовали решение о присвоении Менеллу российского спортивного гражданства, проинформировав об этом «Динамо». Таким образом, хоккеист сможет играть за сборную России, а также перестанет считаться легионером в КХЛ.

Менелл родился 24 мая 1997 года в городе Вудбери, штат Миннесота. Большую часть своей карьеры защитник провел в Американской хоккейной лиге (АХЛ). За 237 игр во второй заокеанской лиге Бреннан набрал 127 (16+111) очков.

Ранее сообщалось, что «Амур» запустил процесс получения гражданства России канадским защитником Кэмероном Ли.

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