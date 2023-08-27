Украинский боксер Усик: я серьезно собираюсь строить футбольную карьеру

Чемпион мира по версиям WBA, WBO и IBF в супертяжелом весе Александр Усик на пресс-конференции после победы над Даниэлем Дюбуа заявил, что собирается построить футбольную карьеру.

«Это серьезно. Я серьезно собираюсь строить футбольную карьеру. Быть на сборах с командой, работать. Моя мечта – сыграть с «Динамо». По физике я вывезу. Смогу по всему полю бегать, стоять в обороне, идти в атаку. А еще, прикиньте, гол забью. Бах – и гол», – сказал Усик.

Поединок завершился досрочной победой украинца: в девятом раунде Александр отправил соперника в нокдаун — его соперник не успел подняться до счета судьи. При этом в пятом раунде Усик пропустил мощный удар в пах, который был признан нелегальным (ниже уровня пояса), что привело к длительному тайм-ауту, который взял украинский боксер. Он несколько минут приходил в себя, лежа на настиле. При этом рефери не снял с британца очко. О необходимости реванша заявил промоутер Фрэнк Уоррен.

Бой состоялся за титулы чемпиона мира по версиям WBA-Super, WBO, IBF, IBO (вторая защита Усика), The Ring (первая защита Усика) в тяжелом весе. Усик выиграл 21-й проведенный бой на профессиональном ринге, он ни разу не проигрывал в своей карьере. На счету Дюбуа 19 побед в 21 поединке.

Ранее Виталий Кличко обратился к Усику после победы над Дюбуа.