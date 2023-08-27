Виталий Кличко обратился к Усику после победы над Дюбуа

Бывший чемпион мира по боксу в тяжелом весе Виталий Кличко в своем Telegram-канале поздравил украинского боксера Александра Усика с победой над Даниэлем Дюбуа.

«Поздравляю Александра Усика с блестящей победой. Александр защитил свои чемпионские пояса и еще раз показал волю к победе. И в финале победно звучал наш украинский гимн. Это очень важно и вдохновляюще», – написал Виталий Кличко.

Поединок завершился досрочной победой украинца: в девятом раунде Александр отправил соперника в нокдаун — его соперник не успел подняться до счета судьи. При этом в пятом раунде Усик пропустил мощный удар в пах, который был признан нелегальным (ниже уровня пояса), что привело к длительному тайм-ауту, который взял украинский боксер. Он несколько минут приходил в себя, лежа на настиле. При этом рефери не снял с британца очко. О необходимости реванша заявил промоутер Фрэнк Уоррен.

Бой состоялся за титулы чемпиона мира по версиям WBA-Super, WBO, IBF, IBO (вторая защита Усика), The Ring (первая защита Усика) в тяжелом весе. Усик выиграл 21-й проведенный бой на профессиональном ринге, он ни разу не проигрывал в своей карьере. На счету Дюбуа 19 побед в 21 поединке.

Ранее Усик заявил, что может боксировать без шорт.