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Бразильский футболист клуба РПЛ получил российский паспорт

Агент Селюк сообщил, что бразильский форвард «Ахмата» Конате получил российский паспорт

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Павел Лисицын/РИА Новости

Агент Дмитрий Селюк, представляющий форварда «Ахмата» Мохамеда Конате, заявил, что его клиент получил российский паспорт. Его слова передает «Спорт-Экспресс».

«У Конате есть российский паспорт. Безусловно, есть и паспорт своей страны. Он в отличие от многих футболистов, которые получали паспорта, единственный, кто должен был. У него жена русская, дочка русская. Он живет в Москве, купил здесь квартиру, в России играет больше пяти лет. Говорит свободно на русском», — сказал Селюк.

В сезоне-2022/23 нападающий забил 11 мячей и сделал одну результативную передачу в 24 матчах Российской премьер-лиги (РПЛ). Он выступает за грозненскую команду с 2021 года. В новом сезоне РПЛ бразилец забил два мяча в шести проведенных матчах. Портал Transfermarkt оценивает Конате в €2 млн.

Ранее сообщалось , что «Амур» запустил процесс получения гражданства России канадским защитником Кэмероном Ли.

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