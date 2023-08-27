Жена боксера Усика: мы снова показали всему миру, что украинцы – непобедимы

Екатерина Усик, супруга чемпиона WBA, WBO, IBO и IBF в супертяжелом весе Александра Усика, на своей странице в социальных сетях поблагодарила украинцев за поддержку в поединке с Даниэлем Дюбуа.

«Я хочу поблагодарить всех украинцев за невероятную поддержку и веру. Сегодня мы снова показали всему миру, что украинцы – непобедимы», — написала Екатерина Усик.

Поединок завершился досрочной победой украинца: в девятом раунде Александр отправил соперника в нокдаун — его соперник не успел подняться до счета судьи. При этом в пятом раунде Усик пропустил мощный удар в пах, который был признан нелегальным (ниже уровня пояса), что привело к длительному тайм-ауту, который взял украинский боксер. Он несколько минут приходил в себя, лежа на настиле. При этом рефери не снял с британца очко. О необходимости реванша заявил промоутер Фрэнк Уоррен.

«Газета.Ru» провела текстовую онлайн-трансляцию боя.

Бой состоялся за титулы чемпиона мира по версиям WBA-Super, WBO, IBF, IBO (вторая защита Усика), The Ring (первая защита Усика) в тяжелом весе. Усик выиграл 21-й проведенный бой на профессиональном ринге, он ни разу не проигрывал в своей карьере. На счету Дюбуа 19 побед в 21 поединке.

Ранее Усик отреагировал на требование команды Дюбуа назначить реванш.