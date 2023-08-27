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Известный тренер назвал основную проблему ЦСКА

Тренер Игнатьев назвал ротацию состава основной проблемой ЦСКА

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Владимир Федоренко/РИА Новости

Заслуженный тренер РСФСР Борис Игнатьев, комментируя ничейный результат московского ЦСКА в матче шестого тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с «Оренбургом», заявил, что основная проблема армейского клуба — это ротация состава. Его слова приводит сетевое издание «Евро-Футбол.Ру».

«У армейцев большие кадровые потери. Москвичи никак не могут определиться с составом. Он все время ротируется. В обороне не хватает футболистов. Ушли [Хесус] Медина и [Бактиер] Зайнутдинов, плюс много травмированных, поэтому игровой почерк пока тоже не определен», — заявил Игнатьев.

В шестом туре Российской премьер-лиги (РПЛ) ЦСКА на выезде сыграл вничью с «Оренбургом» со счетом 1:1. В предыдущем туре армейцы также в выездном поединке проиграли «Динамо» — 1:2. Команда занимает пятое место в турнирной таблице, набрав 10 очков.

Следующий матч армейский клуб проведет на выезде и сыграет с «Сочи» в рамках третьего тура группового этапа Кубка России 30 августа. В чемпионате страны следующий матч ЦСКА проведет дома против петербургского «Зенита» 3 сентября.

Ранее ветеран ЦСКА ответил, смогут ли армейцы бороться за чемпионство в РПЛ.

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