«Это мотивация»: Медведев рассказал о пользе поражений от Алькараса

Российский теннисист Даниил Медведев на пресс-конференции перед стартом Открытого чемпионата США (US Open) назвал первую ракетку мира, испанского теннисиста Карлоса Алькараса очень сильным спортсменом и заявил, что во время матчей учится у него тактически.

«В этом году мы играли дважды. Для меня все закончилось плохо. Я бы назвал это двумя легкими поражениями. Но для меня это мотивация. В следующий раз я постараюсь выступить лучше, потому что не хочу легко проигрывать. Я не для этого в теннис играю. Я не такой человек», — заявил Медведев.

Алькарас победил Медведева в 2023 году в полуфинале Уимблдона и в финале «Мастерса» в Индиан-Уэллсе.

Медведев и Алькарас попали в одну часть сетки на Открытом чемпионате США. Основная сетка турнира начнется 28 августа и закончится 11 сентября.

17 августа Медведев уступил Александру Звереву в третьем круге турнира в Цинциннати со счетом 4:6, 7:5, 4:6. Встреча теннисистов продлилась 2 часа и 36 минут. До этого Медведев потерпел поражение от от представителя Австралии Алекса Де Минора в четвертьфинале турнира серии «Мастерс» в Торонто.

27-летний Медведев — третья ракетка мира. В текущем сезоне он завоевал пять титулов Ассоциации теннисистов-профессионалов.

Ранее Медведев попал в топ-3 самых высокооплачиваемых теннисистов мира.