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«Наконец-то избавились от грубияна»: ультрас «ПСЖ» порадовались уходу Неймара

Фанаты «ПСЖ» посвятили баннер бразильцу Неймару, покинувшему клуб

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Hannah Mckay/Reuters

Активная группа болельщиков парижского «ПСЖ» на матче третьего тура чемпионата Франции против «Ланса» вывесила баннер, посвященный уходу из команды бразильского нападающего Неймара. Об этом сообщает Foot Mercato.

«Неймар: наконец-то избавились от грубияна», — гласила надпись на баннере.

Ультрас (активные фанаты — «Газета.Ru») выступали против нахождения бразильского футболиста в составе «ПСЖ». Болельщики протестовали против него и даже собирались возле его дома с призывами покинуть клуб.

Неймар в летнее трансферное окно 2023 года перешел в клуб «Аль-Хиляль» из Саудовской Аравии. Официальная презентация игрока состоялась 19 августа. По информации портала Transfermarkt, саудовский клуб 15 августа приобрел бразильского нападающего за €90 млн.

В минувшем сезоне Неймар провел в чемпионате Франции за «ПСЖ» 20 матчей, отметившись 13 забитыми мячами и 11 результативными передачами. Парижский клуб стал чемпионом Франции. Также 31-летний форвард выступал за «Барселону» с 2013 по 2017 год. Это был первый для бразильца клуб за пределами его родины.

Ранее Неймар объяснил, почему переехал в Саудовскую Аравию.

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Футбол. Чемпионат Франции
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