«Наконец-то избавились от грубияна»: ультрас «ПСЖ» порадовались уходу Неймара

Активная группа болельщиков парижского «ПСЖ» на матче третьего тура чемпионата Франции против «Ланса» вывесила баннер, посвященный уходу из команды бразильского нападающего Неймара. Об этом сообщает Foot Mercato.

«Неймар: наконец-то избавились от грубияна», — гласила надпись на баннере.

Ультрас (активные фанаты — «Газета.Ru») выступали против нахождения бразильского футболиста в составе «ПСЖ». Болельщики протестовали против него и даже собирались возле его дома с призывами покинуть клуб.

Неймар в летнее трансферное окно 2023 года перешел в клуб «Аль-Хиляль» из Саудовской Аравии. Официальная презентация игрока состоялась 19 августа. По информации портала Transfermarkt, саудовский клуб 15 августа приобрел бразильского нападающего за €90 млн.

В минувшем сезоне Неймар провел в чемпионате Франции за «ПСЖ» 20 матчей, отметившись 13 забитыми мячами и 11 результативными передачами. Парижский клуб стал чемпионом Франции. Также 31-летний форвард выступал за «Барселону» с 2013 по 2017 год. Это был первый для бразильца клуб за пределами его родины.

Ранее Неймар объяснил, почему переехал в Саудовскую Аравию.