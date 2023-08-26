Абаскаль назвал ничью с «Ахматом» шагом вперед для «Спартака»

Главный тренер «Спартака» Гильермо Абаскаль заявил, что нулевая ничья с «Ахматом» в матче шестого тура Российской премьер-лиги (РПЛ) является шагом вперед для красно-белых. Его слова передает «Матч ТВ».

«После обилия пропущенных голов сегодняшний ноль — шаг вперед. Продолжаем работать над атакой, голы обязательно придут», — сказал Абаскаль.

Встреча, прошедшая на стадионе «Открытие Арена» в Москве, закончилась вничью со счетом 0:0.

«Газета.Ru» провела текстовую онлайн-трансляцию матча.

Таким образом, «Спартак» после шести матчей располагается на шестом месте, имея в активе 10 очков. «Ахмат» занимает восьмую позицию, набрав семь баллов. Возглавляет таблицу «Краснодар», заработавший 14 очков.

В следующем матче подопечные Гильермо Абасакля сыграют с московским «Динамо» в рамках Пути регионов Кубка России. Встреча пройдет 29 августа. «Ахмат» 30 августа проведет кубковую встречу с «Крыльями Советов».

Ранее главный тренер грозненского «Ахмата» Мирослав Ромащенко указал на ошибки «Спартака» в обороне.