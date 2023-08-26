Радимов: кажется, Абаскаль хочет добиться увольнения из «Спартака» и получить неустойку

Экс-футболист «Зенита» Владислав Радимов в своем Telegram-канале высказался о том, что «Спартак» не смог обыграть «Ахмат» в матче шестого тура Российской премьер-лиги (РПЛ).

«Если Зенит от игры к игре прибавляет, то красно-белые становятся только хуже. А как должно быть на самом деле? Пока Абаскаль будет искать черную кошку в темной комнате, будет только хуже! Выскажу свою версию происходящего. Кажется, Абаскаль хочет добиться увольнения и получить неустойку за досрочное расторжение», — написал Радимов.

Встреча, прошедшая на стадионе «Открытие Арена» в Москве, закончилась вничью со счетом 0:0.

«Газета.Ru» провела текстовую онлайн-трансляцию матча.

Таким образом, «Спартак» после шести матчей располагается на шестом месте, имея в активе 10 очков. «Ахмат» занимает восьмую позицию, набрав семь баллов. Возглавляет таблицу «Краснодар», заработавший 14 очков.

В следующем матче подопечные Гильермо Абасакля сыграют с московским «Динамо» в рамках Пути регионов Кубка России. Встреча пройдет 29 августа. «Ахмат» 30 августа проведет кубковую встречу с «Крыльями Советов».

Ранее сообщалось, что «Спартак» не обыгрывает «Ахмат» третий матч РПЛ подряд.