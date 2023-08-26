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«Спартак» не обыгрывает «Ахмат» третий матч РПЛ подряд

«Спартак» не смог выиграть в трех матчах РПЛ подряд

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Александр Вильф/РИА Новости

«Спартак» сыграл вничью с «Ахматом» в матче шестого тура Российской премьер-лиги (РПЛ).

Таким образом, московская команда не может обыграть грозненский клуб уже в трех матчах чемпионата России подряд.

Встреча, прошедшая на стадионе «Открытие Арена» в Москве, закончилась вничью со счетом 0:0.

«Газета.Ru» провела текстовую онлайн-трансляцию матча.

Таким образом, «Спартак» после шести матчей располагается на шестом месте, имея в активе 10 очков. «Ахмат» занимает восьмую позицию, набрав семь баллов. Возглавляет таблицу «Краснодар», заработавший 14 очков.

В следующем матче подопечные Гильермо Абасакля сыграют с московским «Динамо» в рамках Пути регионов Кубка России. Встреча пройдет 29 августа. «Ахмат» 30 августа проведет кубковую встречу с «Крыльями Советов».

Ранее Абаскаль объяснил ничью с «Ахматом» большим количеством фолов со стороны соперника.

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