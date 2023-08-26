«Спартак» сыграл вничью с «Ахматом»

Завершился матч шестого тура Российской премьер-лиги (РПЛ) между «Спартаком» и грозненским «Ахматом». Встреча, прошедшая на стадионе «Открытие Арена» в Москве, закончилась вничью со счетом 0:0. Матч обслуживала бригада арбитров во главе с Рафаэлем Шафеевым.

«Газета.Ru» провела текстовую онлайн-трансляцию матча.

Таким образом, «Спартак» после шести матчей располагается на шестом месте, имея в активе 10 очков. «Ахмат» занимает восьмую позицию, набрав семь баллов. Возглавляет таблицу «Краснодар», заработавший 14 очков.

В следующем матче подопечные Гильермо Абасакля сыграют с московским «Динамо» в рамках Пути регионов Кубка России. Встреча пройдет 29 августа. «Ахмат» 30 августа проведет кубковую встречу с «Крыльями Советов».

Ранее «Рубин» сыграл вничью с «Динамо».