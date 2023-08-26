Тарпищев: не надо трогать Исинбаеву, в МОК задают вопросы

Член Международного олимпийского комитета (МОК), президент Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев призвал не трогать Елену Исинбаеву, которая заявила, что ее воинские звания, полученные во время выступления за ЦСКА, являются номинальными. Слова Тарпищева передает Metaratings.

«Мы с Исинбаевой работаем в МОК, делаем свое дело. Не надо ее трогать. Переименовывают стадион в Дагестане? Надо быть выше этого и не обращать внимания. Это обсуждение не идет на пользу. Ее заклевали, в МОК задают вопросы. А мы продолжаем раздувать историю. Зачем? Смысла в этом нет», – сказал Тарпищев.

17 июля Исинбаева заявила, что полученные ею награды и воинское звание от спортивного общества ЦСКА носят формальный характер, а в сентябре она возвращается на работу в Международный олимпийский комитет (МОК). Ее слова вызвали бурное обсуждение общественности.

В феврале 2023 года Исинбаева, которая имеет звание майора российской армии, попала на 50 лет в санкционный список Украины.

В августе Всемирная легкоатлетическая ассоциация(World Athletics) не включила Исинбаеву в список самых влиятельных спортсменок.

Ранее экс-игрок «Спартака» Анзор Кавазашвили заявил, что Исинбаева сама перечеркнула всю свою историю.