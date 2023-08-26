Кожевников призвал сходить в дурдом, чтобы понять слова главы IIHF о запугиваниях со стороны ЦСКА

Двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников прокомментировал слова главы Международной федерации хоккея (IIHF) Люка Тардифа, который заявил, что ЦСКА занимается запугиванием в ситуации с российским голкипером Иваном Федотовым. Слова Кожевникова передает РИА Новости.

«Будем надеяться, что Иван будет играть за столичный клуб в новом сезоне. А что в голове у этого Тардифа, я не знаю. Это лучше в дурдом сходить за ответом. Кто ему там в уши поет — чехи, финны, американцы? Может, Доминик Гашек? «Палата номер шесть», иначе и не скажешь», — сказал Кожевников.

14 августа IIHF наказала ЦСКА запретом на международные трансферы на один сезон. Также Иван Федотов не может выступать в Континентальной хоккейной лиге (КХЛ) до 31 августа 2023 года.

С июля 2022-го по июль 2023 года Федотов проходил службу в армии. В это время у него действовал контракт с клубом Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Филадельфия Флайерз».

1 сентября стартует новый сезон в КХЛ — ЦСКА встретится с казанским «Ак Барсом».

Ранее сообщалось, что ЦСКА собирается обратиться в CAS по делу Федотова.