Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Легионер «Зенита» ответил, не смущала ли его изоляция российского футбола при переходе

Эракович заявил, что перешел в «Зенит» из-за желания поиграть в более сильной лиге

close
100%
SerbianFooty/Twitter

Защитник «Зенита» Страхиня Эракович ответил, не останавливала ли его изоляция российского футбола при переходе в петербургский клуб. Его слова передает «Спорт-Экспресс».

«Я был уверен в своем выборе, и как только получил предложение от «Зенита», сразу решил перейти сюда. Я хотел попробовать себя в более сильной лиге и уверен, что это было верное решение», — сказал Эракович.

«Зенит» объявил о переходе Эраковича 23 июля. Контракт с игроком подписан по схеме 4+1. В прошлом сезоне защитник провел за «Црвену Звезду» в Высшей лиге Сербии 26 матчей, отметившись одной результативной передачей.

Международная федерация футбола (ФИФА) и Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) весной 2022 года приняли решение отстранить сборную России, а также все российские клубы от участия во всех соревнованиях, подконтрольных этим организациям.

Ранее Эракович заявил, что российский чемпионат сильнее сербского.

Все новости на тему:
Футбол. Чемпионат России
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях