Легионер «Зенита» ответил, не смущала ли его изоляция российского футбола при переходе

Защитник «Зенита» Страхиня Эракович ответил, не останавливала ли его изоляция российского футбола при переходе в петербургский клуб. Его слова передает «Спорт-Экспресс».

«Я был уверен в своем выборе, и как только получил предложение от «Зенита», сразу решил перейти сюда. Я хотел попробовать себя в более сильной лиге и уверен, что это было верное решение», — сказал Эракович.

«Зенит» объявил о переходе Эраковича 23 июля. Контракт с игроком подписан по схеме 4+1. В прошлом сезоне защитник провел за «Црвену Звезду» в Высшей лиге Сербии 26 матчей, отметившись одной результативной передачей.

Международная федерация футбола (ФИФА) и Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) весной 2022 года приняли решение отстранить сборную России, а также все российские клубы от участия во всех соревнованиях, подконтрольных этим организациям.

Ранее Эракович заявил, что российский чемпионат сильнее сербского.