«Огромное удовольствие видеть тебя»: Джокович опубликовал фото с Месси

Сербский теннисист, первая ракетка мира Новак Джокович на своей странице в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) опубликовал фотографию с аргентинским нападающим «Интер Майами» Лионелем Месси.

«Огромное удовольствие видеть тебя и общаться с тобой. Как всегда, желаю удачи и здоровья тебе и твоей семье», — написал Джокович.

Серб прибыл в США для участия в US Open (Открытом чемпионате США), который пройдет в Нью-Йорке с 28 августа по 10 сентября.

Джокович — 23-кратный чемпион турниров «Большого шлема», вторая ракетка мира. В четвертьфинале турнира серии «Мастерс» в Цинциннати он победил американца Тейлора Фритца, что позволило ему квалифицироваться на Итоговый турнир Ассоциации теннисистов-профессионалов. В финале «Мастерса» он победил первую ракетку мира, испанского теннисиста Карлоса Алькараса.

Месси — семикратный обладатель «Золотого мяча», чемпион мира в составе сборной Аргентины, 10-кратный чемпион Испании, двукратный чемпион Франции, четырехкратный победитель Лиги чемпионов, трехкратный победитель клубного чемпионата мира. Летом 2023 года он на правах свободного агента перешел в американский «Интер Майами» из французского «ПСЖ».

Ранее Месси снялся в клипе.