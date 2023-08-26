Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

«Огромное удовольствие видеть тебя»: Джокович опубликовал фото с Месси

Теннисист Джокович поделился фотографией с футболистом Месси

close
100%
djokernole/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Сербский теннисист, первая ракетка мира Новак Джокович на своей странице в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) опубликовал фотографию с аргентинским нападающим «Интер Майами» Лионелем Месси.

«Огромное удовольствие видеть тебя и общаться с тобой. Как всегда, желаю удачи и здоровья тебе и твоей семье», — написал Джокович.

Серб прибыл в США для участия в US Open (Открытом чемпионате США), который пройдет в Нью-Йорке с 28 августа по 10 сентября.

Джокович — 23-кратный чемпион турниров «Большого шлема», вторая ракетка мира. В четвертьфинале турнира серии «Мастерс» в Цинциннати он победил американца Тейлора Фритца, что позволило ему квалифицироваться на Итоговый турнир Ассоциации теннисистов-профессионалов. В финале «Мастерса» он победил первую ракетку мира, испанского теннисиста Карлоса Алькараса.

Месси — семикратный обладатель «Золотого мяча», чемпион мира в составе сборной Аргентины, 10-кратный чемпион Испании, двукратный чемпион Франции, четырехкратный победитель Лиги чемпионов, трехкратный победитель клубного чемпионата мира. Летом 2023 года он на правах свободного агента перешел в американский «Интер Майами» из французского «ПСЖ».

Ранее Месси снялся в клипе.

Все новости на тему:
Летние виды спорта
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях