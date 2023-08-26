Роналду назвал свою цель в «Аль-Насре»

Португальский форвард «Аль-Насра» Криштиану Роналду рассказал о прогрессе чемпионата Саудовской Аравии. Его слова передает Saudi Gazette.

«Очень рад быть здесь, в Саудовской Аравии, футбол меняется. Приходят высококлассные игроки. Как я уже говорил некоторое время назад, эта лига будет лучшей в мире. Шаг за шагом преодолевается путь.

C приходом других звезд cаудовcкая лига будет прогреccировать гораздо быcтрее. Наша общая цель неизменна: конкурировать c ведущими лигами Европы и даже превзойти их», – cказал португалец.

25 августа хет-трик Роналду принес «Аль-Насру» победу над «Аль-Фатехом» (5:0) в матче третьего тура чемпионата Саудовской Аравии.

После трех туров чемпионата Саудовской Аравии «Аль-Наср» набрал три очка и занимает десятую строчку в турнирной таблице. 22 августа команда Роналду пробилась в групповой этап азиатской Лиги чемпионов, выиграв финал квалификации против клуба «Шабаб Аль‑Ахли» из ОАЭ (4:2).

Ранее Роналду вновь попал в скандал с судьей после матча.