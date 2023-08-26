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Футболист «Зенита»: не знаю ни одного серба, кто бы не любил Россию

Защитник «Зенита» Эракович заявил, что российский чемпионат сильнее сербского

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Сергей Пивоваров/РИА Новости

Сербский футболист петербургского «Зенита» Страхиня Эракович рассказал, как на его родине воспринимают Россию. Его слова передает «Спорт-Экспресс».

«Не знаю ни одного серба, кто бы не любил Россию. Считаю, что российская лига сильнее сербской. Вижу, что здесь уровень выше, чем у меня на родине. У каждой команды в РПЛ есть свой стадион, здесь очень сильные команды. У нас не бывает легких побед — каждая игра достаточно сложная», — сказал футболист.

«Зенит» объявил о переходе Эраковича 23 июля. Контракт с игроком подписан по схеме 4+1. В прошлом сезоне защитник провел за «Црвену Звезду» в Высшей лиге Сербии 26 матчей, отметившись одной результативной передачей.

26 июня петербургский клуб сыграет с екатеринбургским «Уралом» в матче шестого тура Российской премьер-лиги (РПЛ). Начало встречи в 15.00 по московскому времени.

Ранее игрок «Зенита» назвал самого принципиального соперника в РПЛ.

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