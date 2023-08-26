Российская фигуристка выложила фото в купальнике

Российская фигуристка Виктория Синицина в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) опубликовала фотографию с отдыха. 28-летняя спортсменка сделала селфи на пляже в белом купальнике.

С сезона-2014/15 Синицина выступает в танцах на льду в паре с Никитой Кацалаповым. На зимних Олимпийских играх в Пекине — 2022 они стали чемпионами в командном турнире, а в соревнованиях танцевальных пар завоевали серебряную медаль.

Пара Синициной и Кацалапова дважды становилась чемпионами России (2019, 2020), чемпионами Европы (2020, 2022). В разные годы пара также выигрывала золото, серебро и бронзу чемпионатов мира, бронзу командного чемпионата мира и серебро финала Гран-при по фигурному катанию в 2018 году. Сезон-2022/23 фигуристы пропустили по личным причинам.

Международный союз конькобежцев после рекомендаций Международного олимпийского комитета отстранил российских и белорусских атлетов от соревнований. В сезоне 2022/23 они были сосредоточены на внутренних соревнованиях (этапы Гран-при России и чемпионат страны).

Ранее российская пловчиха выложила фото в черном бикини.