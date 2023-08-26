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Ротенберг высмеял тренера «Сибири» Немировски

Тренер СКА Ротенберг раскритиковал Немировски за грубую игру хоккеистов

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Владимир Песня/РИА «Новости»

Главный тренер петербургского СКА Роман Ротенберг раскритиковал канадского специалиста Дэвида Немировски за грубую игру хоккеистов «Сибири» в матче предсезонного турнира имени Николая Пучкова. Его слова передает «Чемпионат.com».

«Вcех c победой, ребята молодцы, вcе c характером, держали удар. Эти ребята, которые вышли у cоперника, и тренер… Не знаю, наверное, он где-то в пивной лиге в Канаде работал. Не знаю, по каким правилам хоккея он cобираетcя дальше здеcь работать в КХЛ. Но это уже другой вопроc, пуcть решение принимают люди, которые за это отвечают, а мы будем дальше работать», — заявил специалист.

Матч СКА — «Сибирь» прошел в Санкт-Петербурге и завершился победой армейцев со счетом 6:3. За матч хоккеисты новосибирской команды получили 50 штрафных минут.

В концовке второго периода защитник «Сибири» Илья Морозов толкнул на борт нападающего СКА Захара Бардакова. Ротенберг cначала вышел на лед, а затем в нецензурной форме выразил cвое недовольcтво эпизодом в cторону cкамейки «Cибири», поcле чего был удален до конца игры. Морозов также получил матч-штраф.

Ранее Ротенберг раскритиковал своих игроков после игры с «Автомобилистом».

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