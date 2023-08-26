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Итальянский журналист назвал Лукаку негром в прямом эфире и отказался извиниться

Итальянского журналиста выгнали с телепередачи из-за слов в адрес Лукаку

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PressFocus/Reuters

Итальянского журналиста выгнали с телепередачи из-за слов в адрес бельгийского футболиста лондонского «Челси» Ромелу Лукаку. Об этом сообщает Football Italia.

По информации издания, Луиджи Фурини, болельщик миланского «Интера», журналист, участник передачи Qui Studio a Voi Stadio с 2010 года назвал Ромелу Лукаку негром в эфире канала Telelombardia. Он отказался приносить извинения, отметив, что это слово часто используется в рэпе, и в итоге ему запретили участвовать в шоу дальше.

Отмечается, что было использовано слово, имеющее в итальянском языке пренебрежительно-уничижительный характер.

«Cлова c раcиcтcкой подоплекой – это не шутки (незавиcимо от этимологии). Ошибки и недоразумения для наc неприемлемы. И запоздалых извинений недоcтаточно. Мы cожалеем о том, что наш коллега Фурини допуcтил cтоль cерьезную ошибку. Немедленные меры неизбежны», – написал Фабио Равеццани, руководитель Telelombardia.

Права на нападающего принадлежат «Челси». Прошлый сезон бельгийский форвард на правах аренды провел в «Интере». Миланский клуб был близок к тому, чтобы выкупить трансфер Лукаку. Однако после того, как только стало известно о ведении переговоров между форвардом и туринским «Ювентусом», финалист Лиги чемпионов вышел из сделки.

В минувшем сезоне Лукаку провел за «Интер» 37 матчей во всех турнирах, отметившись 14 забитыми мячами и семью результативными передачами.

Ранее в Италии заявили, что лишь один местный клуб заинтересован в российском футболисте.

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