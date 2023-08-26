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У Месси появился телохранитель, ранее выступавший в ММА

Бекхэм нанял Месси телохранителя

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Vasha Hunt/USA TODAY Sports/Reuters

Аргентинский нападающий «Интер Майами» Лионель Месси нанял себе личного телохранителя. Об этом сообщает Daily Mail.

Как утверждает издание, телохранителя для футболиста выбрал совладелец американского клуба Дэвид Бекхэм. Охранник является бывшим спецназовцем армии США, который имеет боевой опыт в Ираке и Афганистане и владеет боевыми искусствами. Он также участвовал в нескольких боях ММА.

Сообщается, что телохранитель Месси бегает по кромке поля во время матчей «Интер Майами», чтобы оградить своего клиента от любых нежелательных контактов.

После восьми игр за «Интер Майами» на счету Месси 10 забитых мячей и три результативные передачи. 20 августа аргентинец завоевал свой первый трофей в Америке. «Интер Майами» стал обладателем Кубка лиг, обыграв в решающем матче турнира «Нэшвилл» в серии послематчевых пенальти (10:9).

Месси перебрался в «Интер Майами» летом 2023 года после двух лет выступлений за французский «Пари Сен-Жермен». Он подписал контракт с клубом из МЛС и дебютировал за клуб, отличившись со штрафного в первом матче.

Ранее экс-форвард сборной России заявил, что Месси готовится к пенсии в США.

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