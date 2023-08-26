Экс-игрок «МЮ» не считает Дзюбу лучшим российским игроком 21 века

Бывший футболист сборной России и «Манчестер Юнайтед» Андрей Канчельскис выбрал лучшего российского футболиста 21 века. Его слова передает «Рейтинг букмекеров».

«Считаю, что Акинфеев — лучший российский футболист 21 века. А кто еще может претендовать на это звание? Игорь — образец для молодого поколения, у него уверенная игра, долгие годы отдал ЦСКА. Артем Дзюба? Не смешите меня. Вы сами понимаете, почему он не может претендовать на это звание, хоть он и много забил», — сказал Канчельскис.

11 июня Акинфеев сумел отразить три послематчевых пенальти в финале Кубка России. Основное время завершилось со счетом 1:1. Его действия помогли ЦСКА завоевать этот трофей впервые за десять лет. В 2023 году голкипер празднует 20-летие своего первого матча во взрослом футболе.

Акинфеев является воспитанником ЦСКА. Всего на его счету более 500 матчей за «армейцев», 350 из которых стали «сухими».

Вместе с командой он шесть раз становился чемпионом России, семь раз выигрывал Кубок страны, а в сезоне-2004/05 становился обладателем Кубка УЕФА.

Ранее экс-вратарь ЦСКА заявил, что нельзя обвинять в неудачах клуба сменщика Акинфеева.