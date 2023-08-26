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Ветеран «Спартака» назвал приколом попадание четырех защитников команды в сборную

Ловчев считает, что защитники «Спартака» не заслуживают вызова в сборную России

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Григорий Сысоев/РИА «Новости»

Бывший футболист сборной СССР Евгений Ловчев в своем Telegrаm-канале возмутился попаданием четырех защитников «Спартака» в расширенный список сборной России (Даниил Хлусевич, Даниил Денисов, Руслан Литвинов и Георгий Джикия).

«Четыре защитника из «Спартака» — это или прикол такой, когда Карпин хочет доказать клубу, что у него команда столько пропускать не будет с теми же футболистами, или просто прикол. Вызов в сборную надо заслужить, а на сегодня ни один защитник «Спартака» сборной не заслуживает.

У меня нет сомнений в том, что рано или поздно сборную вернут в европейские турниры. Вопрос в том, как мы договариваемся сейчас по товарищеским матчам», — написал Ловчев.

Международная федерация футбола (ФИФА) и Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) весной 2022 года приняли решение отстранить сборную России, а также все российские клубы от участия во всех соревнованиях, подконтрольных этим организациям. С тех пор россияне проводят только товарищеские матчи.

Последний раз подопечные Валерия Карпина проводили товарищеские матчи в марте 2023 года.

Ранее сообщалось, что сборная России определилась со вторым соперником по сентябрьским матчам.

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