Ветеран «Спартака» назвал приколом попадание четырех защитников команды в сборную

Бывший футболист сборной СССР Евгений Ловчев в своем Telegrаm-канале возмутился попаданием четырех защитников «Спартака» в расширенный список сборной России (Даниил Хлусевич, Даниил Денисов, Руслан Литвинов и Георгий Джикия).

«Четыре защитника из «Спартака» — это или прикол такой, когда Карпин хочет доказать клубу, что у него команда столько пропускать не будет с теми же футболистами, или просто прикол. Вызов в сборную надо заслужить, а на сегодня ни один защитник «Спартака» сборной не заслуживает.

У меня нет сомнений в том, что рано или поздно сборную вернут в европейские турниры. Вопрос в том, как мы договариваемся сейчас по товарищеским матчам», — написал Ловчев.

Международная федерация футбола (ФИФА) и Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) весной 2022 года приняли решение отстранить сборную России, а также все российские клубы от участия во всех соревнованиях, подконтрольных этим организациям. С тех пор россияне проводят только товарищеские матчи.

Последний раз подопечные Валерия Карпина проводили товарищеские матчи в марте 2023 года.

Ранее сообщалось, что сборная России определилась со вторым соперником по сентябрьским матчам.