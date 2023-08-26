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Хабиб рассказал о конфликте с мужчиной в США

Хабиб признался, что чуть не подрался с пьяным мужчиной в супермаркете в США

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Рамиль Ситдиков/РИА «Новости»

Российский боец смешанных единоборств (ММА) Хабиб Нурмагомедов в интервью на YouTube-канале PBD Podcast рассказал о том, как в американском супермаркете к нему пристал пьяный мужчина.

«Я каждый день ходил за покупками в обычный супермаркет. Однажды я стоял в очереди, а какой-то пьяный мужик начал приставать ко мне. Ему было лет 35–40, он был крупным и провоцировал всех в супермаркете. Я сказал ему, что он должен быть осторожен, потому что шутить со мной — не лучшая идея. Он остановился и понял, что это действительно так. Он отошел от меня», — сказал Нурмагомедов.

Последний бой Хабиб Нурмагомедов провел осенью 2020 года, победив американца Джастина Гэтжи. Сразу после боя он объявил о завершении профессиональной карьеры, объяснив это тем, что пообещал матери не драться без отца. После завершения карьеры Нурмагомедов основал промоушен Eagle FC.

Нурмагомедов провел в ММА 29 боев, в каждом из которых одержал победу. В 2021 году в результате опроса фонда «Общественное мнение» россиянина признали человеком года в спорте.

Ранее Хабиб рассказал, чем ему нравятся американцы.

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