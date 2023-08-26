Захарян высказался о своем дебюте за «Реал Сосьедад»

Российский полузащитник Арсен Захарян признался, что ему было волнительно выходить на поле в первом матче за испанскую команду.

«Спасибо большое за поздравления с дебютом. Все хорошо, в клубе хорошо приняли, так что я рад. Дебютировал сегодня, тоже здорово.

Конечно, было волнительно выходить на поле. Вообще другой мир, можно сказать, для меня. Буду привыкать потихоньку. Тренер перед игрой сказал, что я выйду, поэтому я был готов, но не знал на какой минуте, поэтому разминался около часа», — сказал Захарян после матча.

25 августа «Реал Сосьедад» сыграл вничью с «Лас-Пальмас» со счетом 0:0. Захарян появился на поле на 75-й минуте.

19 августа «Реал Сосьедад» объявил о переходе Арсена Захаряна из московского «Динамо». Его контракт с командой рассчитан до июня 2029 года. Летом 2023 года сразу три голландских клуба заинтересовались российским полузащитником, это ПСВ, «Аякс» и «Фейеноорд».

Российский полузащитник присутствовал на матче «Сосьедада» в Ла Лиге против «Сельты» 1:1.

Ранее тренер «Реал Сосьедада» оценил потенциал Захаряна.