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53 футболистки отказались играть за Испанию до смены руководства

53 футболистки отказались играть за Испанию до отставки главы RFEF Рубиалеса

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Noe Llamas/SPP/Sipa USA via Reuters Connect

Испанская футболистка Дженнифер Эрмосо заявила, что не соглашалась на поцелуй с главой Королевской испанской футбольной федерации (RFEF) Луисом Рубиалесом, сообщает Marca.

20 августа испанская команда обыграла Англию (1:0) в финале ЧМ, который прошел в Австралии и Новой Зеландии. Испанские футболистки впервые в истории стали победительницами турнира.

Во время награждения Рубиалес, радуясь триумфу национальной сборной, обнял и поцеловал в губы Эрмосо. Многие журналисты и болельщики раскритиковали Рубиалеса, назвав его поведение чрезмерным.

Отмечается, что 25 августа футболистки женской национальной команды осудили Руаиалеса. Игроки ожидают реакции со стороны государственных органов. 53 футболистки подписали письмо, в котором сообщается, что они не будут выступать за национальную команду до смены руководства.

Ранее сообщалось, что испанская прокуратура начала расследование в отношении домогавшегося футболистки главы RFEF.

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