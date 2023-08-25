Тарасова: футболисты не меняют спортивное гражданство, так как не востребованы в мире

Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова заявила, что российские футболисты не меняют спортивное гражданство, так как не востребованы в мире. Ее слова передает Eurostavka.

«Не вижу массовой тенденции смены спортивного гражданства. Да, кто-то меняет, в том числе олимпийские призеры, но таких мало. Все ищут лучшей жизни. Почему не меняют футболисты? Потому что они не востребованы в мировом спорте, – сказала Тарасова.

Международный олимпийский комитет (МОК) отказался присылать России приглашение на Олимпийские игры в Париже в установленный для этого срок — 26 июля 2023 года.

Решение об участии россиян в Играх-2024 отложено на неопределенный срок. На пресс-конференции МОК Бах заявил, что решение будет принято «не ранее, чем за год до Олимпиады».

Ранее Тарасова заявила, что фигуристы сборной США показывают недоверие к CAS.