ЦСКА собирается обратиться в CAS по делу вратаря Федотова

Президент ЦСКА Игорь Есмантович заявил, что клуб намерен обратиться в Спортивный арбитражный суд (CAS) по делу о контракте голкипера Ивана Федотова. Его слова передает РИА Новости.

«Сейчас будут судебные разбирательства с IIHF, если не добьемся своего, то обратимся в CAS. Заявить Ивана на сезон — не только наша инициатива, но и Федотова. У него появилась искорка, интерес к игре. Нам обоим далось легко решение его заявить», — сказал Есмантович.

14 августа IIHF наказала ЦСКА запретом на международные трансферы на один сезон. Также Иван Федотов не может выступать в Континентальной хоккейной лиге (КХЛ) до 31 августа 2023 года.

С июля 2022-го по июль 2023 года Федотов проходил службу в армии. В это время у него действовал контракт с клубом Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Филадельфия Флайерз».

1 сентября стартует новый сезон в КХЛ — ЦСКА встретится с казанским «Ак Барсом».

Ранее тренер ЦСКА Сергей Федоров не исключил участия Федотова в Кубке Мэра Москвы.