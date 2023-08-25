Экс-капитан «Спартака» Глушаков рассказал, в каких челленджах принимал участие

Бывший футболист сборной России и московского «Спартака» Денис Глушаков рассказал о своем отношении к челленджам. Его слова передает Legalbet.

«Ничего против челленджей не имею. На какие странные челленджи меня вызывали? Так и не вспомню сразу. Наверное, только обычные были. В детстве кто больше мячом начеканит, пожонглирует.

Для интереса, для популяризации чего-то можно участвовать, хуже точно не будет. Это как пиар и антураж вокруг события. Проверить свои силы тоже иногда хочется. Где бы я хотел проверить и поучаствовать? Мне сейчас не до челленджей, никого не хочу вызывать», — сказал Глушаков.

Глушаков выступал за «Спартак» с 2013 по 2019 год. В сезоне-2016/17 он стал чемпионом России. После ухода из московской команды подписал контракт с грозненским «Ахматом», а в июле 2020 покинул клуб и перешел в подмосковные «Химки», в составе которых отыграл полтора сезона.

Последним клубом Глушакова стал «Пари НН», куда футболист перешел в зимнее трансферное окно 2023 года. В минувшем сезоне Российской премьер-лиги (РПЛ) 36-летний Глушаков провел в составе «Пари НН» девять матчей и забил один мяч.

Всего в сезоне-2022/23 футболист провел 28 матчей, в которых отличился два раза и записал на счет одну результативную передачу.

Ранее Глушаков обратился к Лионелю Месси.