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Слуцкий заступился за Дзюбу в скандальной ситуации с журналистом

Тренер Слуцкий поддержал футболиста «Локомотива» Дзюбу в ситуации с журналистом

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Максим Богодвид/РИА «Новости»

Бывший главный тренер ЦСКА и казанского «Рубина» Леонид Слуцкий в эфире YouTube-канала «Коммент.Шоу» раскритиковал журналиста, который задавал провокационные вопросы игроку московского «Локомотива» Артему Дзюбе.

«Это ненормально (со стороны Дзюбы), но это не микст-зона. Наверное, он (Дзюба) мог промолчать, но еще раз скажу. Когда мы обсуждаем поведение Дзюбы, это одна история — мог ли он промолчать. Но когда ты идешь за пределами стадиона и тебе кто-то телефон ставит (перед лицом) и начинает задавать вопросы...

К Дзюбе подходят тыcячи людей, он cо вcеми фотографируетcя, улыбаетcя, шутит, но когда за тобой неоднократно бежит человек, cтавит тебе камеру в лоб и задает идиотcкие вопроcы... Он вообще не cобиралcя c ним общатьcя», — cказал cпециалиcт.

12 августа после матча четвертого тура Российской премьер-лиги (РПЛ) против самарских «Крыльев Советов» (1:1) журналист попытался задать вопрос Дзюбе, на что получил резкий ответ с угрозами. До этого он уже заявлял, что ему неинтересно общаться с прессой, и попросил придумать вопросы, которые заслужат его внимания.

Дзюба пополнил состав «Локомотива» в феврале 2023 года. В мае он подписал новое соглашение с красно-зелеными до конца сезона‑2023/24 с возможностью продления еще на год.

Ранее в РФС рассказали о проверке инцидента с угрозами Дзюбы в адрес журналиста.

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