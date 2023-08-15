Украинский футболист «Челси» ответил на обвинения в расизме

Футболист лондонского «Челси» и сборной Украины Михаил Мудрик на YouTube-канале «Бомбардир» высказался об обвинениях в расизме и связал их с переходом в английский клуб.

«Все началось с того, что нашли мои видео. Первое видео было, где мне было 15 лет, другое — два года назад, в котором мы пели песню. Из меня сделали расиста…

Я приезжаю в другую страну, все тяжело и просто начинается с того, что находят какое-то видео. До этого всем все было нормально, а вот когда я перешел, (в «Челси» — «Газета.Ru») это стало ненормальным. И таких примеров было очень много», — сказал полузащитник.

В июле 2022 года 22-летний игрок опубликовал в TikTok видео, где исполняет трек «Freestyle» хип-хоп исполнителя Lil Baby, в котором 16 раз упоминается слово «нигер». Организация Kick It Out, занимающаяся борьбой с дискриминацией и расизмом в футболе, осудила украинца за использование расистских выражений.

Мудрик перешел в «Челси» в январе 2023 года. Всего за «синих» он успел провести 18 матчей, в которых отметился двумя результативными передачами.

Ранее португальский тренер призвал «Бенфику» и «Брагу» не продавать футболистов в Россию.