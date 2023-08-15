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Смолов рассказал, как Захаряну забивать в матчах против «Барселоны» и «Реала»

Форвард «Динамо» Смолов дал совет Захаряну, как забивать «Барселоне» и «Реалу»

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Twitter.com/LaLiga/

Футболист московского «Динамо» Федор Смолов рассказал, что нужно сделать игроку бело-голубых Арсену Захаряну, чтобы забить «Барселоне» и «Реалу» в чемпионате Испании. Его слова приводит «Спорт-Экспресс».

«Нужно начать играть. Я в его качествах не сомневаюсь. Если он выиграет конкуренцию, добудет место в составе, то будет забивать и этим командам в том числе», — сказал форвард.

В 2020 году Смолов провел 14 матчей за испанскую «Сельту», в которых отметился двумя голами. Нападающий забил по одному мячу в ворота мадридского «Реала» и «Барселоны».

13 августа главный тренер «Динамо» Марцел Личка заявил, что Захарян не включен в состав команды на матч четвертого тура Российской премьер-лиги с «Балтикой», подтвердив, что футболист переходит в испанский «Реал Сосьедад».

Ранее экс-футболист «Реала Сосьедад» объяснил, как Захаряну быстрее адаптироваться в Испании.

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