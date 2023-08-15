Российская фигуристка выложила фото в вечернем платье

Российская фигуристка Дарья Усачева опубликовала в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) фотографии, на которых позирует в лиловом платье в пол на одно плечо.

«Вот такая дама», — написала спортсменка.

5 августа источник РИА Новости сообщил, что Дарья Усачева ушла из группы тренера Этери Тутберидзе и рассматривает вариант с завершением карьеры. Фигуристка попрощалась с тренером несколько дней назад. Сейчас она не ищет нового тренера и близка к завершению карьеры. Окончательное решение пока не принято.

В 2020 году спортсменка стала серебряной медалисткой юниорского чемпионата мира. В ноябре 2021-го Усачева получила тяжелую травму на Гран-при Японии — на раскатке перед короткой программой фигуристка упала с тройного флипа и подняться самостоятельно смогла с большим трудом. Она доехала до бортика, и с катка ее уносили на руках.

Как сообщила Федерация фигурного катания России, во время выполнения прыжкового элемента у нее произошел отрыв связки одной из внутренних мышц правой ноги в зоне роста бедренной кости.

К тренировкам после восстановления Усачева вернулась только в феврале 2022 года, однако на официальные старты не выходила.

Ранее российская пловчиха показала себя в бикини на траве.