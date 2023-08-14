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В «Торонто» отреагировали на смерть 21-летнего россиянина Амирова

В «Торонто» заявили, что скончавшийся Амиров произвел впечатление на всю команду

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Алексей Филиппов/РИА Новости

«Торонто Мэйпл Лифс» в своих социальных сетях выразили соболезнования в связи с кончиной 21-летнего российского хоккеиста Родиона Амирова.

«Вся наша организация потрясена этой трагической утратой. На протяжении всей своей мужественной битвы Родион сохранял позитивный настрой, который вдохновлял всех вокруг него, и он произвел неизгладимое впечатление на всю нашу команду и фанатов за свой короткий визит в Торонто.

Невероятно грустно видеть, как такой многообещающий юный парень уходит от нас так рано. Мы выражаем глубочайшие соболезнования семье и друзьям Родиона и вместе скорбим по этой утрате», — сказано в сообщении.

В 2020 году Амиров был выбран в 1-м раунде под общим 15-м номером клубом «Торонто Мейпл Лифс», выступающим в Национальной хоккейной лиге (НХЛ).

В последние годы хоккеист боролся с опухолью головного мозга. В последний год Амиров тренировался с основой уфимского «Салавата».

В своем последнем сезоне (2021/22) 21-летний нападающий принял участие в 10 встречах, в которых ему удалось забросить одну шайбу и сделать три результативные передачи.

Ранее сообщалось о смерти экс-игрока и директора «Авангарда» Хацея.

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