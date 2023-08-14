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Фигуристка Щербакова ответила, выступит ли в новом сезоне

Щербакова заявила, что не знает, появится ли на соревнованиях в новом сезоне

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Пресс-служба Первого канала

Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Анна Щербакова в интервью бывшей китайской фигуристке Чэнь Лу в соцсетях затруднилась ответить на вопрос о возвращении на лед в качестве спортсменки.

«Я все еще не знаю, ха-ха. Это самый трудный вопрос. У меня сейчас столько активностей: я катаюсь в шоу, вот в Китай приехала. У меня очень много шоу. Сложно все совмещать, но у меня все равно до сих пор нет четкого ответа – да или нет. Мне все еще нравится фигурное катание, нравятся тренировки, но посмотрим, как все будет», — сказала Щербакова.

5 июля агентство РИА Новости сообщало, что в конце июня спортсменка прервала тренировки по медицинским показаниям. 11 июля издание Sport24 сообщило о том, что Анна Щербакова заболела мононуклеозом.

Щербакова не объявляла о завершении профессиональной карьеры, но в соревнованиях прошлого сезона не участвовала. В конце 2022 года она сообщила о своем восстановлении от травмы и выступлении в ледовых шоу.

Ранее Евгений Плющенко сравнил отношение к фигуристам в Китае и России.

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